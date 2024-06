Após ser acusado por 'ex-amigo, MC Daniel rebate rapper na web - Foto: Reprodução

18/06/2024

Na tarde desta terça-feira (18), o cantor MC Daniel surgiu nas redes sociais esclarecer a polêmica com o rapper Marin, seu suposto “ex-amigo”. Em desabafo, o famoso deixou claro que não se envolve em polêmicas e esclareceu a confusão. A confusão começou na segunda-feira (17), quando Marin afirmou que havia composto músicas para o funkeiro sem receber pagamento.



Em uma série de stories no Instagram, MC Daniel explicou tudo em detalhes. “O bagulho é louco mesmo, não é família? Várias máscaras caindo mesmo, vários manos agindo no oportunismo. Ainda bem que quem dá a luz é Deus, entendeu? Deus é mais na nossa vida. Você tem que ficar ligeiro. É o ou não é, parceiro? O bagulho tem que ficar ligeiro, porque são vários metendo o louco em nós”, iniciou.



Logo depois, um homem usando acessório do personagem "O Máskara" no rosto apareceu no vídeo e falou: “É isso mesmo! Quem passou o que nós passou, só nós sabe. Ninguém tem nada depois na volta”. Então, ele revelou ser o próprio rapper Marin, que havia “denunciado” MC Daniel no dia anterior. "As máscaras vão cair para vocês aí em cima de polêmica, em cima de várias paradas," repetiu o ex-namorado de Mel Maia.



“Só para avisar a vocês que o homem está no auge. Vocês caíram na pegadinha do Malandro, seus comédias”, brincou MC Daniel, confirmando que tudo não passava de uma brincadeira. Marin ainda imitou Sérgio Mallandro. Na legenda do story, MC Daniel garantiu que a parceria musical continua: “Exposed. O homem está no álbum e hoje vai cantar na Vitrinni [boate de São Paulo] comigo (risos)”, revelou.

