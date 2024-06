Ana Maria Braga manda suposta indireta a Juliano Cazarré sobre aborto - Foto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 14:39

Ana Maria Braga se posicionou de forma contundente em discurso no "Mais Você", nesta terça-feira (18), após uma declaração polêmica de Juliano Cazarré. O ator sugeriu que mulheres grávidas vítimas de violência com mais de 22 semanas deveriam optar pela adoção ao invés do aborto. A fala gerou grande repercussão e indignação nas redes sociais, inclusive por parte da veterana.



Durante momento do programa matinal, Ana Maria abriu o jogo e teria respondido a declaração do famoso. "É fácil falar, né? Pra entregar o filho pra adoção, como eu escutei ontem, né? Agora eu queria saber se fosse filha de algum de vocês aí que tão votando nesse projeto. Se fosse alguém da sua família, a sua prima, a sua irmã, e aí? Se a sua mulher fosse estrupada. Como é que ia fazer? Isso acontece todo dia", afirmou.



Para contextualizar, Juliano Cazarré se manifestou contra o aborto na última segunda-feira (17). O ator, após dias de reflexão sobre a PL do aborto, sentiu a necessidade de expressar sua opinião, destacando que nem todos na classe artística pensam da mesma forma. "O aborto não é a solução, sempre é mais um trauma", disparou ele.



A declaração de Cazarré gerou uma onda de críticas e internautas teriam questionado quem o famoso adotou, já que segundo o ator não seria o aborto a solução em caso de estupro. Assim, o mesmo apontou que seu filho mais velho, Vicente, é adotado. "Quando reencontrei Letícia, ela estava grávida. Fruto de uma relação que ela vivia. O cara não queria ser pai, uma das sugestões do cara foi 'você não vai ter esse filho'. Quando Letícia estava com cinco meses, a gente se encontrou e eu me apaixonei por ela", revelou o famoso, que teria assumido a criança.