Giovanna Pitel e Fernanda Bande Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2024 11:48

Após poucos dias no ar, o programa "Na Cama Com Pitanda" já está causando alvoroço. No entanto, o que tem chamado a atenção não são os momentos com os convidados, mas sim um suposto climão entre as apresentadoras Fernanda Bande e Giovanna Pitel. As duas estariam se estranhando e trocando indiretas até mesmo diante das câmeras, o que não passou despercebido pelos espectadores.



Os internautas foram rápidos em identificar e compartilhar momentos que, segundo eles, evidenciam a tensão entre as apresentadoras. As especulações ganharam força durante o episódio com o influencer Paiva, e logo se espalharam, incluindo trechos da edição em que as ex-BBBs entrevistaram a atriz Evelyn Castro. "O curioso é que todo mundo quer saber da sua vida o tempo inteiro. Você não pode brigar, não pode se afastar", alfinetou Pitel, ao que Fernanda rebateu: "Esperam que serão amigos para sempre."



As reações dos fãs no X, antigo Twitter, não tardaram. Muitos afirmam que a relação entre Fernanda e Pitel nunca foi a mesma desde o BBB 24. Alguns acreditam que o suposto desentendimento é genuíno, enquanto outros sugerem que tudo pode ser uma estratégia. "Eu até acho que é marketing pra aumentar audiência", opinou um usuário.



Outros fãs, porém, estavam céticos sobre a amizade das duas desde o reality show. "Mas eu sempre falei isso, Fernanda nunca foi amiga da Pitel, lá dentro da casa ela já mostrava isso! Espero que Pitel acorde logo… Até a convidada tá se sentindo desconfortável com tudo isso", comentou outro internauta.