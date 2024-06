Douglas Sampaio e Jeniffer Oliveira - Foto: Reprodução

Douglas Sampaio e Jeniffer OliveiraFoto: Reprodução

Publicado 18/06/2024 10:46 | Atualizado 18/06/2024 11:02

Jeniffer de Oliveira Andrade se envolveu em uma nova polêmica. Depois de acusar Douglas Sampaio de agressão e ver o ex-namorado ser inocentado pela Justiça, a coluna Daniel Nascimento, descobriu que a atriz está processando uma influencer que teceu opiniões sobre o imbróglio do ex-casal. A jovem se sentiu atacada pela advogada e influenciadora Rafaela Filter que detalhou a disputa dos famosos nas redes sociais.



Após o ator oferecer uma recompensa para quem encontrasse o contato da ex-namorada para que ele repasse para à Justiça, já que segundo ele seu ex-advogado dizia nunca conseguir citá-la para que ela honrasse com o pagamento de uma indenização em processo movido pelo ator, Rafaela explicou o caso na web. Em seu perfil no Instagram, a influencer detalhou o briga envolvendo Jeniffer e Douglas. No entanto, a artista não aprovou a exposição e decidiu recorrer contra a blogueira.



No vídeo, sem citar nomes, a advogada, com mais de 220 mil seguidores, inicia alertando os homens sobre relacionamentos: “Mais um caso midiático aí para servir de exemplo pra vocês que se evolvem essas malucas, acusadoras, caluniadoras e sem caráter". A advogada em seguida relembrou o caso de Jeniffer e de Rayane Moraes, que também acusou Douglas de agressão mas não viu sua acusação prosperar pois o ator também foi inocentado.



Nos documentos que a coluna teve acesso, a atriz destacou que a ré nunca a conheceu pessoalmente para tecer tais comentários e usou sua imagem de forma leviana. Assim, pedindo uma indenização por danos morais e materiais de R$ 30 mil e que as publicações sejam retiradas.



Além disso, a ex-namorada de Douglas Sampaio requer que Rafaela pague uma multa diária de mil reais caso não apague os vídeos que a citam. Ela também pede que a ré seja proibida de publicar qualquer conteúdo utilizando do seu nome ou imagem e, em caso de descumprimento, que seja fixado o valor R$ 10 mil de multa.