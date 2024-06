Jenny Miranda comemora gravidez de Bia Miranda - Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2024 10:46

O embate entre Bia Miranda e sua mãe, Jenny Miranda, continua a ganhar novos capítulos. Na última segunda-feira, 17, Jenny voltou a provocar a ex-participante de "A Fazenda 14" nas redes sociais, reacendendo a polêmica com um novo desabafo. A situação se agravou após Jenny postar um vídeo antigo com a filha no Instagram, afirmando que "era feliz e não sabia", o que não agradou Bia.



Bia Miranda, por sua vez, não deixou barato e rebateu a atitude da mãe, acusando-a de querer aparecer. “Aí depois vocês reclamam que eu venho aqui falar as coisas. Eu não tenho um dia de paz, sorte que eu amo tudo isso. Descansa mulher, solta meu anjo”, pediu a influenciadora em comentário no Instagram.

A situação se complicou ainda mais quando Jenny Miranda questionou a ausência de Gretchen, avó de consideração de Bia, na vida do recém-nascido Kaleb, filho da influencer. "Cadê a Gretchen agora? Vocês viram? Pois é, eu também não!", provocou a veterana no Instagram.

Após Jenny levantar dúvidas sobre o apoio da eterna Rainha do Rebolado, até o momento, Bia Miranda e Gretchen não responderam às provocações, mantendo o silêncio sobre o comentário da ex-Fazenda.



Vale lembrar que a relação entre Bia e Jenny já estava estremecida antes de Bia participar do reality show da Record TV, em 2022. Recentemente, Bia mandou um recado direto para a mãe após Jenny expressar o desejo de estar ao seu lado no nascimento de Kaleb. "Se quiser fazer graça no hospital vão ter duas policiais te esperando", ameaçou.