Ex-BBB Thelminha revela tumor maligno da mãeFoto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 20:19 | Atualizado 17/06/2024 20:41

A campeã do BBB 29, Thelma Assis, surpreendeu os seguidores com um relato emocionante nesta segunda-feira (17). A médica comentou sobre a importância do autocuidado e empatia, para em seguida fazer uma grande revelação. Durante exames de rotina, a sua mãe descobriu um tumor maligno.



Fazendo um exame de imagem com a mãe, que fazia parte de check-up anual, a apresentadora fez a descoberta. “O coração dela estava ok, mas [percebemos] que ela tinha um tumor exatamente no meio do peito, na frente do coração, um tumor do tamanho de um limão”, iniciou.



A famosa explicou que o tumor se encontrava no timo, uma glândularesponsável por produzir células de defesa para o corpo. “Ele aumentou e ele ia continuar aumentando até que ele pudesse dar algum sintoma. E talvez nesse momento já poderia ser tarde demais. Então ele precisava ser tirado o quanto antes por uma cirurgia”, explicou.



Sincera, a ex-sister compartilhou a sensação do resultado dos exames. “Nesse momento saiu de mim toda a medicina, eu estava ali como uma filha completamente angustiada por conta do diagnóstico da mãe que ia passar por uma cirurgia tão delicada. [...] Já perdi meu pai por um câncer raro há cinco anos atrás e hoje me deparei de novo com câncer raro na minha família”, ponderou.