Mãe de Dado Dolabella falta audiência em processo contra Luana PiovaniFoto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 17:08

Uma nova reviravolta na ação de Pepita Rodrigues, mãe de Dado Dolabella, contra Luana Piovani. A coluna Daniel Nascimento, que revelou o processo com exclusividade, agora traz novos desdobramentos sobre a audiência preliminar, que aconteceu no dia 13 de junho, e não contou com a presença de nenhuma das partes envolvidas.

Pois é caros leitores, o juíz levou um chá de cadeira e contaremos para vocês agora o que aconteceu.

Luana Piovani, que reside em Portugal há cinco anos, não foi oficialmente citada no processo e, consequentemente, não esteve presente na audiência. A intimação foi enviada para um endereço antigo em São Paulo, retornando dos correios com a mensagem "Mudou-se". Já a sogra de Wanessa Camargo, que é a parte interessada no processo de difamação que move contra Luana, não foi encontrada para ser intimada, e mesmo a notícia sendo aplanamento divulgada na imprensa, Pepita não se manifestou publicamente e nem compareceu.

A ação teve início após a ex de Pedro Scooby afirmar em suas redes sociais que a veterana teria ligado para ela pedindo ajuda, alegando ter sido agredida pelo próprio filho. Pepita negou veementemente a versão da atriz e a acusou de calúnia.

Com as partes ausentes na audiência, o caso segue indefinido. Ambas foram intimadas novamente. Resta saber se a Justiça dará andamento ao processo sem a presença da autora e da vítima e qual será a decisão sobre as acusações de difamação.

Xii, será que a ex-sogra de Piovani se arrependeu do processo? A coluna ficará de olhos atentos até o final dessa treta.