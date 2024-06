Elisa Lucinda, aos 66 anos, posa nua para namorado de 35: 'Mais jovem' - Foto: Reprodução

Elisa Lucinda, aos 66 anos, posa nua para namorado de 35: 'Mais jovem'Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 15:24

Elisa Lucinda, renomada atriz da novela "Vai na Fé", causou alvoroço nas redes sociais ao revelar detalhes de um ensaio nu realizado para seu namorado, Jonathan Estrella, de 35 anos. As fotos foram tiradas em uma praia paradisíaca e celebram a beleza madura da atriz, que aos 66 anos, continua desafiando padrões de impostos pela sociedade.



“Quero envelhecer de maneira inédita e acredito que estou conseguindo. Minha intenção é viver de forma que a beleza não seja apenas sinônimo de juventude. A palavra ‘jovem’ parece uma qualidade, não é? Quero estar bonita em todas as idades. A juventude não é o único sinônimo de beleza", afirmou Elisa para o jornalista Felipeh Campos

"Cada idade tem sua flor, e toda flor tem sua beleza. Me sinto muito bonita, muito coerente”, acrescentou a famosa. Elisa também comentou sobre os 31 anos de diferença entre ela e seu parceiro: "Às vezes me sinto mais jovem que ele!", revelou. "Me sinto muito bonita, muito coerente", afirmou.

Nas redes sociais, o ensaio dividiu opiniões. “Se posou para o namorado por que veio parar aqui na internet?”, questionou uma internauta. “Belíssima! O corpo é dela, a vida é dela, ela paga as contas dela! Parabéns”, disparou outra. “Tá melhor que eu”, brincou um terceiro. “Aceitação é quando não precisamos mostrar nada pra ninguém, mas se quiser mostrar também tá tudo bem!”, ponderou mais uma.