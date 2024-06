Jojo Todynho se pronuncia após polêmica e nega agressão: 'Desocupada' - Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 14:50

Na manhã desta segunda-feira, 17, Jojo Todynho surpreendeu seus mais de 30 milhões de seguidores com uma reflexão poderosa nas redes sociais. A influenciadora de 27 anos publicou um vídeo no Instagram celebrando suas notas no curso de Direito. No vídeo, Jojo compartilhou sua alegria ao avançar para o quarto período do curso, incentivando seus fãs a manterem o foco em seus objetivos.



"Achei que não fosse passar nem do primeiro período e acabei de ver minhas notas agora: rumo ao quarto período. É isso que tenho a dizer pra vocês. Não se subestimem! Não subestime a sua capacidade e pare de dar ouvido às pessoas. Elas não mudaram nem a vida delas. Vocês acham que elas querem que você mude a sua?", desabafou Jojo.



Em sua mensagem, Jojo também falou sobre a dificuldade de lidar com a negatividade alheia: "São poucos e dá até pra contar no dedo. Mas até esses que a gente conta no dedo tem que ter um pezinho atrás. As pessoas estão acostumadas com quem se comporta como chacota. Porque elas invalidam a capacidade daquela pessoa", explicou.

A reflexão tocou muitos seguidores, que se identificaram com as palavras da influenciadora. "Mas quando elas vêem que, além de ser água, elas estão lidando com outras águias, é o problema. Nem todo mundo está preparado para bater de frente com quem tem tal capacidade", finalizou.



Nos comentários, internautas reagiram ao discurso de Jojo Todynho. “Termina a tua faculdade de direito e faz prova para delegado, e quem sabe um dia tu vai ser Ministra do STF”, incentivou uma fã. “Ter alguém com dignidade ocupando um lugar desse”, ponderou outra. “Estou na torcida, parabéns! E obrigada por compartilhar um pouco do seu processo, lindo de ver o quanto tem alcançado”, declarou mais uma.