Luciana Andrade, Aline Wirley, Karin Hils, Fantine Thó e Patrícia (Li Martins) fizeram parte do grupo Rouge - Reprodução/Internet

Publicado 17/06/2024 10:53 | Atualizado 17/06/2024 10:58

A cantora e atriz Karin Hils, famosa pelo grupo “Rouge”, fez duas publicações recentes sobre a formação icônica e deixou de lado uma das integrantes. A famosa publicou um trecho de um clipe em que aparece ao lado de Lissah Martins, Aline Wirley e Fantine Thó, quando Luciana Andrade já tinha seguido carreira solo.



"De X e Y PRA Z ROUGE QUEM 4 ALPHA. De X e Y PRA DIZ Z GLS LGBT ROUGE QUEM 4 ALPHA. 2004 A 2024 20 ANOS DE NÓIS 4. ROUGE TBM É GOSTOSO DE 4", escreveu a artista na legenda, comemorando 20 anos do grupo. Em um segundo post ela “traduziu” sua declaração, ainda sem incluir Lu Andrade.



Nos comentários, a “exclusão” dividiu opiniões. “Sem Luciana, sem minha presença e meu stream", disparou um internauta. “Eu não entendi, mas senti um ar de deboche e alfinetada”, reparou outro. “Mais fácil tirar outra do que Luciana, sem ela, ninguém vai”, comentou um terceiro. “Rouge sempre foram as 5 juntas”, declarou mais uma.



Vale destacar que Lu Andrade deixou o grupo em 2004, após 2 álbuns de stúdio, mas voltou em 2017 de forma definitiva e participou de uma turnê do Rouge em 2018. Ou seja, a famosa retornou à formação musical nesses vinte anos citados por Karin Hills. No entanto, ainda assim não foi mencionada pela artista.