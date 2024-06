Fernanda Bande e Pitel apresentam "Na Cama com Pitanda" - Divulgação

Publicado 19/06/2024 15:26

A recente troca de indiretas entre Fernanda e Pitel no programa "Na Cama com Pitanda" deixou o público questionando se a tensão seria uma jogada de marketing. Durante a transmissão ao vivo, ficou evidente que a relação entre as duas ex-BBBs está longe de ser amistosa. O que pouca gente sabe é que esse afastamento começou logo após o término do "BBB 24". Desde então, as ex-sisters não têm vivido o mesmo clima de harmonia.



De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, segundo fontes internas da Globo, Fernanda começou a se afastar de Pitel na busca por oportunidades solo. A confeiteira, ansiosa por brilhar individualmente, recebeu um balde de água fria ao descobrir que trabalharia ao lado da amiga no novo programa. Mesmo desapontada, Fernanda aceitou o desafio com determinação, mas a parceria não se desenvolveu como esperado, revelando o descontentamento nos bastidores.



Nos bastidores, Fernanda demonstra pouca disposição em ajudar Pitel, que frequentemente solicita sua assistência. De acordo com fontes, a comunicativa Fernanda evita estender a mão à companheira de trabalho, o que gera um clima ainda mais tenso. A intenção de Fernanda parece ser se desvincular da imagem de Pitel para garantir oportunidades futuras, ciente de que a carreira das duas não poderá ser eternamente conjunta.



Nas redes sociais, os seguidores das ex-BBBs já desconfiavam da fragilidade dessa amizade. Muitos acreditam que Fernanda nunca foi realmente amiga de Pitel, e que o desconforto entre as duas já era perceptível no reality show. “Fernanda nunca foi amiga da Pitel. Espero que Pitel acorde logo… Até a convidada tá se sentindo desconfortável com tudo isso”, comentou uma internauta, referindo-se ao clima tenso no programa.