Após divórcio, Sophie Charlotte se declara a Daniel de OliveiraFoto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 13:05

Sophie Charlotte emocionou os fãs ao dedicar uma homenagem carinhosa ao ex-marido, Daniel de Oliveira, que completou 47 anos nesta quarta-feira (19). A atriz compartilhou uma série de fotos ao lado do artista nas redes sociais, acompanhada de palavras bonitas sobre o pai de seu filho Otto, de 8 anos.

"Hoje é seu dia! Dia D! Dia de torcer ainda mais por você! Eu decidi que sempre vou torcer por você! E para sempre! Afinal, viver dez anos juntos, com tantas histórias e tanto amor, não é pouco. Você é muito importante! E tudo isso carrego comigo onde eu for!", iniciou a artista.

Sophie também celebrou o talento do ex-marido. "Hoje também é dia do cinema nacional, que você engrandece com seu trabalho ímpar e profundo, e na sua vida, que você sempre transforma em cinema, em aventura! Que seu dia seja repleto de alegrias e sol! Que seu novo ciclo traga mais potência, bênçãos e conquistas! Sempre com saúde e sabedoria. Estamos e estaremos sempre aqui pra você, curiosos pra saber o que você vai criar agora, e te aplaudindo! Viva, viva você, Daniel!", finalizou.



Vale destacar que, nos bastidores da novela "Renascer", rumores apontam que Sophie estaria vivendo um affair com o colega de elenco Xamã, intérprete de Damião na trama. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o cantor teria se aproximado da atriz recentemente, enquanto protagonizavam cenas quentes na novela.