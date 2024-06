Sthefany Brito e o irmão, Kayky Brito - Reprodução

Publicado 19/06/2024 09:55

Na manhã desta quinta-feira (19), Sthefany Brito recebeu uma homenagem especial do irmão, Kayky Brito, por seu aniversário de 37 anos. Em sua mensagem, o ator se confundiu e presenteou a irmã com um ano a mais, mencionando que ela nasceu em 1986, quando, na verdade, a atriz é de 1987.



Em seu perfil no Instagram, o famoso homenageou a jovem. "Todos os dias são especiais. Precisamente hoje é especialíssimo. O seu aniversário. Te amamos", escreveu Kayky em seu post. Ele também compartilhou uma foto ainda criança ao lado da artista. A gafe, no entanto, não incomodou Sthefany, que repostou a homenagem em suas redes sociais com um agradecimento afetuoso.



A resposta da artista ainda emocionou os fãs: "Meu maior presente neste ano é você aqui com a gente e meus filhos", declarou ela, que está grávida pela segunda vez. Sthefany já é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky.



Vale lembrar que em setembro do ano passado, Kayky sofreu um grave acidente ao ser atropelado no Rio de Janeiro. Ele passou por várias cirurgias e ficou internado por 27 dias devido a politraumatismo corporal. Na época, Sthefany se mostrou completamente abalada com o estado do irmão. Agora, nove meses após o incidente, o ator voltou a correr, seguindo firme em sua recuperação com o apoio da família.

Kayky Brito erra e aumenta idade de Sthefany em homenagem para irmã Foto: Reprodução