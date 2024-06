Resultado do laudo necroscópico de Nahim deve ficar pronto em 30 dias - Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 20:02

A morte do cantor Nahim, ocorrida na última quinta-feira (13), ainda envolve muitos mistérios. Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil sugeriu a possibilidade de assassinato, contrariando a versão de Andreia Andrade, ex-mulher do artista. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, ela afirmou que o artista desmaiou na escada de sua residência após sofrer um infarto.



"Ele pode ter caído, tido um mal súbito, mas também pode ter sido empurrado", declarou o delegado Daniel Cohen ao "Brasil Urgente", da Band. O oficial também destacou que todas as possibilidades estão sendo consideradas no caso. "Uma morte suspeita pode ser um homicídio? Pode ser. Então, a gente não descarta nenhuma hipótese", ressaltou.



O delegado explicou que Nahim estava sozinho em casa no momento da queda. "Até o momento, não havia ninguém na casa. Ele esteve com uma pessoa até um certo horário, depois ela foi embora. Por volta das 3h, 3h30 da manhã, uma equipe que instalava rede de fibra óptica o encontrou caído e chamou a Polícia Militar", explicou.

A causa inicial da morte foi revelada anteriormente, mas a polícia ainda busca entender o que levou à queda. “Inicialmente, a morte foi por traumatismo craniano, mas é preciso saber o que fez ele cair da escada. Evidente que ele bateu a cabeça e veio a óbito, mas precisamos saber o que causou a queda dele”, finalizou.



Andreia Andrade, última pessoa a falar com Nahim, vem enfrentando ataques nas redes sociais e sendo acusada de assassinato. Assim, sua equipe jurídica repudiou as acusações e prometeu medidas legais. "Após o anúncio dessa tragédia, começaram a surgir especulações envolvendo nossa agenciada. É importante lembrar que apenas a Justiça pode determinar o que realmente aconteceu", disseram em nota oficial.



Antes de falecer, Nahim trocou mensagens com Andreia, mencionando problemas com o wi-fi da casa e informando que resolveria a questão. Os dois haviam jantado na noite de quarta-feira (12), Dia dos Namorados. Embora tenham se separado em outubro após 13 anos juntos, a loira afirmou que estavam tentando uma reconciliação. A dupla participou da sexta edição do "Power Couple Brasil", exibido pela Record TV.