Carlinhos Mendigo - Reprodução internet

Publicado 18/06/2024 15:31

Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso na tarde desta terça-feira (18) em São Paulo. O humorista, que tem uma dívida de R$ 246,9 mil de pensão alimentícia, foi levado para a 2ª delegacia da Divisão de Capturas do DOPE. Inclusive, o famoso estaria foragido desde 2022.



Imagens da Record TV mostraram Carlinhos chegando à delegacia, visivelmente abatido. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (19). Até lá, o humorista pode permanecer na Divisão de Capturas ou ser transferido para uma delegacia de trânsito. A prisão do mesmo gerou repercussão entre os fãs e ex-colegas de trabalho.



Para quem não sabe, Carlinhos Mendigo ganhou destaque no cenário humorístico ao participar do programa Pânico, onde ficou até 2007 e retornou anos depois. Seu talento e carisma conquistaram o público, especialmente nos quadros “Vô, Num Vô”, com Mano Quietinho, e personagens icônicos como Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Mallandro, Merchan Neves e Presidente Molusco.



Além do Pânico, Carlinhos também participou de um programa com Tom Cavalcanti e integrou o elenco da primeira temporada do reality show A Fazenda.