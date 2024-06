Rafa Kalimann estreia em ?Família é Tudo? - reprodução da tv Globo

Rafa Kalimann estreia em ?Família é Tudo?reprodução da tv Globo

Publicado 18/06/2024 12:32

Rafa Kalimann não tem fugido das críticas e, desta vez, decidiu adotar uma nova postura em relação aos julgamentos que recebe. Em meio ao papel de Jéssica, a antagonista da novela "Família é Tudo", no horário das 19h00 na Globo, a atriz revelou que agora prioriza a aprovação dos diretores e do autor do folhetim, deixando de lado as opiniões do público.



"Esse foi o primeiro trabalho que fiz nesses últimos quatro anos que eu fui pensando: 'Fod*-se o que vão falar, pensar, só quero que os diretores e o autor gostem'. Se eu entregar esse trabalho representando o personagem que eles, de fato, me entregaram nas mãos, está tudo bem, quero viver isso por mim", declarou a ex-BBB em uma entrevista franca ao podcast "E Você".



A influenciadora, que ganhou visibilidade após participar do Big Brother Brasil, tem enfrentado um intenso debate nas redes sociais sobre sua atuação na novela. Apesar das críticas, a jovem vem se mostrando determinada a se dedicar ao personagem e mostrar sua evolução artística.



Nas redes sociais, o posicionamento da namorada de Allan Souza Lima repercutiu. "Mas tá atuando bem! Tenho ódio da personagem dela (risos)", revelou uma fã. "Eu juro que eu queria entender, porque ela sofre tanto hate desnecessário", defendeu outra. "Acho que o problema é dar um papel relativamente de destaque pra quem está iniciando. Ela não tá indo mal mas parece um robô atuando", criticou mais uma.