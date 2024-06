Enquanto isto, Justin Timberlake fez um apresentação excelente. Britney, que assistiu, contou que o cantor flertou com a plateia durante a performance Caption - AFP

Enquanto isto, Justin Timberlake fez um apresentação excelente. Britney, que assistiu, contou que o cantor flertou com a plateia durante a performance CaptionAFP

Publicado 18/06/2024 11:15 | Atualizado 18/06/2024 11:26

Justin Timberlake, de 43 anos, foi preso em Nova York na última segunda-feira (17). O Departamento de Polícia local confirmou a prisão do cantor ao site TMZ, informando que ele está sob custódia em uma delegacia na vila litorânea de Sag Harbor, cidade em Long Island, Nova York. No entanto, as autoridades não divulgaram os motivos exatos que levaram à prisão do artista.



Fontes próximas ao caso declararam que Timberlake foi detido por policiais após cometer infrações de trânsito. Há indícios de que o cantor estaria dirigindo sob influência de substâncias, mas não foi esclarecido se ele teria consumido álcool ou outras drogas. Esse detalhe deixa a situação ainda mais nebulosa para os fãs do artista.



Ainda de acordo com o TMZ, o ex-namorado de Britney Spears havia se encontrado com amigos para jantar em um hotel naquela noite. Por volta de meia-noite e meia, ele deixou o local dirigindo e foi parado pela polícia pouco tempo depois. O desenrolar dos eventos levanta questionamentos sobre o comportamento do cantor na noite da prisão.



A equipe de Timberlake afirma que ele foi detido apenas por violações de trânsito. Contudo, a Polícia local contradiz essa versão, alegando que não mantém ninguém preso por infrações comuns. Essa divergência de informações gera ainda mais especulações sobre o verdadeiro motivo da detenção do cantor.

Nas redes sociais, o assunto repercutiu. “É melhor que ele receba o mesmo ‘escrutínio’ que Britney receberia nesta situação”, declarou uma internauta. “Tantas pessoas se deleitando com o erro deste homem. Nunca vou entender como as pessoas investem tanto em pessoas que nem conhecem”, refletiu outro. “Tanto dinheiro para pagar um motorista pessoal”, ironizou um terceiro. “‘Chore um rio por mim [sic]”, disparou outro em referência à música Cry Me a River.