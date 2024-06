Viih Tube nega boatos sobre Eliezer ser interesseiro: 'Quem trabalha' - Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 20:42

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer abriram as portas de sua casa para receber a apresentadora Eliana no último domingo (16) e aproveitaram para esclarecer alguns rumores. Durante a entrevista, a influenciadora resolveu defender o marido das críticas que recebe online, onde muitos o chamam de interesseiro. A youtuber não hesitou em esclarecer a situação e mostrar o outro lado da história.



Muitos internautas duvidavam da sinceridade de Eliezer no relacionamento. "Tinha até um site que fazia apostas de quanto tempo a gente ia durar, se eu ia largar a Vitória antes ou depois do nascimento da Lua. As pessoas ganharam dinheiro em cima dessa especulação", explicou o ex-BBB, demonstrando seu descontentamento com as falsas acusações.



Para desmentir as especulações, o casal revelou detalhes de sua vida financeira. Eles têm três contas diferentes: uma com os ganhos de Viih Tube antes de conhecer Eliezer, outra com o dinheiro dele e uma terceira conjunta com o que receberam juntos. Os famosos são pais da pequena Lua Di Felice, de um ano, e estão esperando o segundo filho, que vai se chamar Ravi.



Viih Tube também comentou sobre as críticas que recebe de pessoas próximas. "Até amigas vieram me dizer que ele só estava interessado no meu dinheiro, na minha fama", revelou. "As pessoas não fazem ideia de tudo o que ele fez e faz para o nosso sucesso. Hoje, graças a Deus, sou uma dondoca, e ele é quem rala. Já trabalhei muito", concluiu.

Eli, por sua vez, expressou orgulho pela trajetória da esposa. "As pessoas me chamam de 'o marido da Viih Tube' para me diminuir. Mas eu tenho orgulho desse rótulo. Imagina, em 23 anos, chegar onde ela chegou! E não foi na sorte, foi na inteligência, sem pisar em ninguém. Tenho muito orgulho da história dela", revelou Eliezer.