Isis Valverde exibe as curvas em dia de praia com o noivo, Marcus Buaiz - Reprodução do Instagram

Publicado 17/06/2024 15:51 | Atualizado 17/06/2024 15:52

Após surgirem em uma nova polêmica, Isis Valverde, de 37 anos, e o noivo, Marcus Buaiz, de 44, resolveram dar fim às especulações. Isso porque surgiram rumores sobre uma suposta crise no relacionamento, devido a suposto arquivamento de fotos e indiretas entre o casal nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (17), a atriz surgiu em um vídeo com o famoso e explicou a situação. “Gente, deixa a gente quieto. Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já. A gente não posta foto junto porque a gente tá vivendo. A gente vai agora almoçar, junto. Chatice", iniciou ela, detonando os haters.

Em seguida, a artista sugeriu que os internautas fizessem algo de útil. "Beijo gente, o dia está lindo, vai andar de bicicleta, usar a criatividade para outra coisa, faz bem para saúde. Deixem os meus assessores em paz, coitados, tem um monte de trabalho para fazer”, pediu, finalizando o vídeo em seus stories do Instagram chamando o noivo de amor.



Vale destacar que a dupla têm o casamento marcado para o fim de novembro. Isis e o empresário anunciaram o noivado em dezembro do ano passado, mas ainda não teriam decidido onde vão morar. A recente polêmica do casal levantou dúvidas sobre os planos matrimoniais nas redes sociais, mas tudo indica que os famosos estão firmes e fortes.