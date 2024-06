Fábio Porchat vira piada na web ao falar com Ana Maria Braga de sunga - Foto: Reprodução

Fábio Porchat vira piada na web ao falar com Ana Maria Braga de sungaFoto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 19:03 | Atualizado 17/06/2024 22:32

Na manhã desta segunda-feira, 17, Fábio Porchat trouxe muita diversão ao falar com Ana Maria Braga diretamente de Taormina, na Sicília, Itália, onde está curtindo férias. Além de compartilhar detalhes sobre seu recente encontro com o Papa Francisco, o comediante surpreendeu ao revelar o modelito inusitado escolhido para a entrevista. O humorista estava de sunga, pronto para aproveitar o verão europeu.



A descontração marcou a conversa quando Ana Maria Braga, ao brincar que ele poderia aproveitar a piscina após a entrevista, recebeu a resposta inesperada. Fábio revelou estar de sunga, arrancando risadas da apresentadora e do público. O famoso está no penúltimo dia de viagem, já estava pronto para curtir.



O comediante comentou o encontro com o Papa Francisco, ocorrido na sexta-feira (14), em um evento que reuniu comediantes de diversos países, incluindo Whoopi Goldberg e Florinda Meza. Ele relembrou com humor a piada feita pelo Papa: "Vem cá, e cachaça é água?".



Emocionado, Porchat refletiu sobre a experiência. "O discurso dele (Papa) foi muito bonito dizendo que quando um comediante consegue fazer uma pessoa sorrir, sem humilhar, sem degradar a pessoa, Deus também sorri. Tem um caminho de trazer a comédia junto. Quando você tem a comédia trazendo todo mundo pra rir junto, é muito importante, é um recado muito importante. Ele é um chefe de estado. Ele ta ali dizendo que é possível fazer piada, inclusive com Deus. É demais estar ali com aqueles comediantes todos. Tinha muita gente boa, de muitos países diferentes", contou.