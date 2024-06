Cauã Reymond comenta suposta 'lista de exigências para namorada' - Foto: Reprodução

Cauã Reymond comenta suposta 'lista de exigências para namorada'Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 19:52

O ator Cauã Reymond causou polêmica nas redes sociais recentemente, após surgir uma suposta lista de exigências para a sua namorada ideal. No entanto, o famoso protagonizou um momento descontraído ao negar os rumores em relação a tais requisitos para um relacionamento.

Durante uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ao ser questionado sobre os rumores de que teria criado uma lista de requisitos para encontrar uma namorada, o ator não conteve as gargalhadas. "Não! Que lista? De onde saiu isso? Tem gente que tem a imaginação fértil”, comentou ele, entre risos, desmentindo a existência de qualquer critério.



A suposta lista atribuída a Cauã causou alvoroço nas redes sociais, detalhando que ele procuraria uma mulher com estilo de vida saudável, rotina disciplinada com exercícios e caseira, além de preferir alguém que goste de acordar e dormir cedo. No entanto, o famoso garantiu que essas informações não passavam de invenções.



Nas redes sociais, o relato do galã também repercutiu. “Achei forçada a risada, se ele tem as exigências dele normal, todos nós temos e pq ele não pode ter? Ele é ser humano, igual a gente”, apontou um internauta. “Podem falar o que quiserem , eu AMO Cauã!”, declarou outra.