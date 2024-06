Funkeira empresta carro sem gasolina para Neymar: 'Enche o tanque' - Foto: Reprodução

Funkeira empresta carro sem gasolina para Neymar: 'Enche o tanque'Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 19:32

Nesta segunda-feira (17), Neymar compartilhou uma situação engraçada envolvendo a amiga Gabily. O jogador pegou o carro emprestado da cantora e, no meio do caminho, percebeu que o veículo estava sem gasolina. A descoberta virou motivo de piada entre os dois, que não perderam a oportunidade de se divertir com o ocorrido.



"Peguei o carro da minha amiga emprestado e olha ali: sem gasolina. É brincadeira, né? Está de sacanagem, Gabily?", questionou Neymar, rindo da situação. A cantora não deixou barato e respondeu de forma bem-humorada. "Dá essa moral aí, migo. Enche o tanque", brincou Gabily, mostrando que o bom humor é uma marca registrada da amizade entre eles.



Gabily e Neymar são conhecidos por fazer parte do grupo de "parças" do jogador, uma amizade que já passou por altos e baixos. Os dois tiveram um breve affair que esfriou quando a imprensa descobriu, mas atualmente mantêm uma forte amizade.



Recentemente, Neymar surpreendeu seus seguidores ao revelar uma nova tatuagem em homenagem à filha Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. O jogador tatuou o nome da bebê e a marca do pé direito dela, emocionando os fãs nas redes sociais.

