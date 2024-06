Maisa Silva comenta sobre morar sozinha: Não sei por onde começar" - Reprodução Internet

Publicado 17/06/2024 12:59

A atriz Maisa Silva deu um grande passo em sua carreira nesta segunda-feira, 17. Em um vídeo emocionante compartilhado no Instagram, ela revelou aos fãs sua mais nova conquista: um contrato assinado com a TV Globo para integrar o elenco da próxima novela das seis. "Finalmente posso contar para vocês que: Sim, eu vou fazer a próxima novela das seis da Globo", anunciou Maisa, sem esconder a empolgação com o novo desafio.

Desde sua infância marcada pelo sucesso no SBT, Maisa encantou o público com sua inteligência e carisma, especialmente nas interações com Silvio Santos e ao comandar o programa Bom Dia & Cia. Sua trajetória no canal incluiu participações em novelas e a apresentação de seu próprio programa juvenil, consolidando-se como uma das figuras mais queridas da televisão brasileira.



Após anos de dedicação ao SBT, Maisa deu um passo além ao assinar com a Netflix, onde estrelou filmes e séries que a consolidaram também como uma talentosa atriz. Agora, o novo capítulo de sua carreira se escreve na Globo, onde ela se prepara para encantar o público com seu talento e versatilidade em uma das produções mais aguardadas da emissora.



A notícia da contratação de Maisa pela Globo movimentou as redes sociais e deixou internautas e famosos ansiosos para saber mais detalhes sobre seu papel na novela. “Vai brilhar como sempre”, declarou Vittor Fernando. “Que demais! Brilha”, comentou Juliano Floss. “Ansiosa pra assistir”, declarou Vivi.