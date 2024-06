Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de 'A Fazenda 14' - Reprodução: Instagram / PlayPlus

Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de 'A Fazenda 14'Reprodução: Instagram / PlayPlus

Publicado 17/06/2024 11:45 | Atualizado 17/06/2024 14:22

A ex-participante de 'A Fazenda 14', Bia Miranda, usou suas redes sociais para responder a um desabafo recente de sua mãe, Jenny Miranda. Tudo começou quando a famosa publicou um vídeo antigo das duas em um momento descontraído, onde elas apareciam brincando de virar uma taça de bebida. "Eu era feliz e não sabia", escreveu a veterana, acrescentando um emoji triste.



Bia não gostou nada da atitude da mãe e decidiu romper o silêncio sobre o assunto. “Aí depois vocês reclamam que eu venho aqui falar as coisas. Eu não tenho um dia de paz, sorte que eu amo tudo isso. Descansa mulher, solta meu anjo”, iniciou a influenciadora em comentário no Instagram.



A mãe de Kaleb também lamentou o comportamento de Jenny. “Se vocês já perceberam como ela gosta de aparecer, imagina eu que vivi anos e anos da minha vida e agora não preciso mais viver nesse inferno! E a parte 2 vocês já sabem né? Já, já vem chorando, com palavras bonitas e tãaaaaao tristinha ai, ai viu”, disparou.



Recentemente, a jovem mandou um recado após a veterana revelar que gostaria de estar ao seu lado durante o nascimento do neto, Kaleb, o primeiro filho da influenciadora com DJ Buarque, que nasceu no início de junho. "E já vou avisando, se quiser fazer graça no hospital vão ter duas policiais te esperando. E quem julga, não sabe o que passei na mão dessa maluca. Perdoar? Perdoei pra Deus. Agora dela? Eu tenho até choque de olhar pra cara", afirmou.