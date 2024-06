Fim? Isis Valverde e Marcus Buaiz levantam boatos de crise na relação - Foto: Reprodução

Fim? Isis Valverde e Marcus Buaiz levantam boatos de crise na relaçãoFoto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 12:10

O relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz pode estar passando por um momento turbulento. Na madrugada desta segunda-feira (17), o empresário, que está noivo da atriz há seis meses, publicou um desabafo enigmático em suas redes sociais, deixando os fãs preocupados. Além disso, o casal arquivou as fotos em que apareciam juntos, alimentando ainda mais os rumores de crise.



"Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Domingo vira segunda-feira e um momento vira oportunidade", escreveu Marcus, gerando especulações sobre o estado do relacionamento. O post chamou a atenção dos seguidores, que rapidamente começaram a comentar sobre o possível término.



Nas redes sociais, internautas não perderam tempo e iniciaram uma série de especulações sobre o status do casal. "Ele gosta de ter uma esposa troféu disponível 24 horas pra ele", criticou uma seguidora. Outra pessoa comentou: "Tomara que deixe esse Jurandir". Uma terceira seguidora recordou: "Ela é muito para esse macho, lembro dos boatos dele ser abusivo com a Wanessa, traições, ninguém muda". E outra ainda ironizou: "Bem maduro. Graças a Deus".



Isis Valverde e Marcus Buaiz têm o casamento marcado para o fim de novembro. O casal, que anunciou o noivado em dezembro do ano passado, ainda não decidiu onde irão morar. A recente tensão nas redes sociais levanta dúvidas sobre a continuidade dos planos matrimoniais.