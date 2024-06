Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker, rebate críticas sobre aparência - Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2024 09:52

Cintia Dicker, 37 anos, usou suas redes sociais neste domingo (16) para responder a críticas sobre sua aparência. A modelo abriu uma caixinha de perguntas e não hesitou em rebater comentários maldosos de alguns seguidores. Um dos internautas disse: “Menina, para de colocar isso na boca, salsicha”, enquanto outro questionou: “Você não acha que está muito magra não?”.



Em resposta à primeira crítica, Cintia foi enfática ao afirmar que nunca fez preenchimento labial e, caso fizesse, contaria aos seguidores. “Voltamos aqui com esse comentário muito querido e amável. Várias vezes que faço vídeo, vem vários comentários falando da minha boca: 'Para de colocar a boca, que tá aparecendo uma salsicha.' Desculpa, mas a minha boca é assim”, começou.



A modelo aproveitou a ocasião para esclarecer: “Eu nunca coloquei nada na minha boca, eu falarei se eu colocar, tá bom? A boca é assim. Aliás, ela era maior, se você colocar aí: 'Fotos Cintia Dicker novinha, Cintia Dicker 2002', vocês vão ver o tamanho da minha boca, como era gigante”, explicou, rebatendo os rumores sobre procedimentos estéticos.



A esposa de Pedro Scooby também comentou sobre críticas ao seu corpo. “'Nossa, ela está anoréxica. Nossa, ela não tá bem. Essa menina precisa de ajuda, o que aconteceu com ela?' Deixa eu falar para vocês uma coisinha. Eu não sei desde quando vocês me seguem. Eu não sei se vocês sabem da minha vida, mas tenho essa genética”, contou, ressaltando que está saudável e que sua magreza é natural.



A influenciadora revelou que está em ótima saúde e que seu corpo atual é o seu peso normal. “E talvez vocês me conheceram quando eu estava grávida, porque engordei 35 kg e eu estava acima do meu peso normal. Esse corpo que estou agora é o meu peso normal”, informou. “Esse é o meu corpo, sou magra e eu amo, eu estou muito feliz com esse corpo. Vocês podem fazer os comentários que vocês quiserem”.