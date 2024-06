Esposa do goleiro Alisson Becker é detonada ao ser confundida com esteticista - Foto: Reprodução

Esposa do goleiro Alisson Becker é detonada ao ser confundida com esteticistaFoto: Reprodução

Publicado 15/06/2024 16:48 | Atualizado 15/06/2024 17:00

A médica Natália Loewe Becker, esposa do goleiro Alisson Becker da seleção brasileira de futebol, se viu em meio a uma polêmica. A jovem usou suas redes sociais neste sábado (15) para esclarecer que não é a influenciadora "Natalia Becker" envolvida na tragédia recente. A confusão surgiu após a morte de um rapaz em São Paulo, onde a esteticista em questão, sem acento no nome, foi acusada de negligência.

Desde que a notícia veio à tona, Natália Loewe Becker tem recebido inúmeros ataques e críticas injustas. “Passando aqui para dizer novamente que não sou eu a 'Natalia Becker' da clínica de estética. Examinem as notícias, se informem. Eu sei que é mais fácil vir aqui e especular, ofender ou questionar. Mas usem o tempo e as redes sociais de vocês de forma inteligente,” disparou ela em seu Instagram.

Além da diferença no nome, Natália Loewe Becker é médica e tem um histórico profissional distinto. Ela tinha registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), que foi cancelado em 2022, quando se mudou para a Inglaterra, acompanhando seu marido Alisson, que joga no Liverpool FC desde 2018. Já a esteticista envolvida no caso trágico usa "Becker" como sobrenome fantasia e não tem formação médica.

Natalia Fabiana de Freitas Antonio, a mulher acusada, se apresentava como especialista em melasma com um perfil de mais de 230 mil seguidores no Instagram. Foi na clínica dela, na zona sul de São Paulo, que o empresário Henrique Silva Chagas morreu após um procedimento de peeling de fenol. A polícia investiga se ela usou algum registro falso para se passar por médica.