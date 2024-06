Alane Dias - Foto: Reprodução

Publicado 15/06/2024 16:01

A quarta colocada do “BBB24”, Alane Dias, causou alvoroço nas redes sociais neste sábado (15) ao se posicionar firmemente contra o projeto de lei 1904. Em um vídeo compartilhado em suas plataformas, a atriz demonstrou toda a sua revolta com a proposta que equipara o aborto a homicídio, mesmo em casos de estupro. “Vocês conseguem ver o quanto isso é grave?”, questionou a paraense, visivelmente indignada.



Alane explicou que o projeto de lei visa modificar a atual legislação, que permite o aborto em casos de estupro. "Esse projeto basicamente obriga que a vítima seja mãe do filho de um estuprador... O aborto no Brasil, em caso de estupro, é um direito da vítima", enfatizou a ex-BBB. Para ela, a mudança não só retira um direito conquistado, mas também pune as vítimas.



A atriz não poupou críticas aos responsáveis pelo projeto, destacando que os políticos deveriam focar em combater a violência sexual, e não em criminalizar as vítimas. "Algo que foi feito para amparar essas mulheres, agora visa criminalizá-las. A gente não pode deixar isso acontecer”, argumentou Alane. Ela ressaltou a discrepância nas penalidades propostas, onde a vítima acabaria com uma pena maior que a do estuprador.



No fim do vídeo, Alane fez um apelo para que seus seguidores ajudem a barrar a aprovação da PL 1904. Ela explicou como se posicionar contra o projeto através do site do governo e concluiu com um recado enfático: “Criança não é mãe e estuprador não é pai”. O apelo da atriz reforça a importância de garantir os direitos das mulheres e crianças, evitando um retrocesso nas conquistas sociais.