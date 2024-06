Anahí e RBD - Foto: Reprodução

Anahí e RBDFoto: Reprodução

Publicado 15/06/2024 11:32

Nesta sexta-feira (14), Anahí surpreendeu ao falar sobre o imbróglio judicial envolvendo a "Soy Rebelde Tour" do RBD. A estrela, abordada pela imprensa mexicana após um ensaio fotográfico, compartilhou sua versão dos fatos e comentou sobre sua relação com o ex-empresário do grupo, Guillermo Rosas, acusado de fraude monetária durante a turnê de reunião.



Sem fugir das perguntas, Anahí foi direta sobre o ocorrido. "O que posso dizer é que, como todo mundo, eu também quero clareza e que as coisas sejam colocadas em ordem para todos nós. Acho que isso é o que todos queremos e o que eu também quero", afirmou.



Anahí esclareceu que não está defendendo nem acusando ninguém, mas aguardando os resultados das auditorias. "Foi realizada uma auditoria que encontrou irregularidades, mas outra está em andamento", explicou. Ela revelou estar em contato com um escritório de advocacia para garantir uma auditoria externa, buscando transparência total.



A artista também comentou sobre a mensagem de aniversário que enviou a Rosas. "Não foi apenas uma questão profissional rompida, ele foi um dos meus melhores amigos por 18 anos. Foi muito doloroso para mim", disse. Anahí enfatizou que a mensagem não tinha intenção de magoar ninguém e queria ser transparente com os fãs.



Sobre a turnê, Anahí falou com carinho e gratidão. "Fizemos a 'Soy Rebelde Tour' com toda a alegria e amor do mundo. A emoção de estar junto no palco novamente foi indescritível", comentou. Ela finalizou agradecendo aos fãs pelo apoio incondicional, dizendo que levará esse amor consigo para sempre.