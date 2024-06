Matteus, participante do 'BBB 24' - Reprodução

Matteus, participante do 'BBB 24'Reprodução

Publicado 14/06/2024 20:21 | Atualizado 14/06/2024 20:48

Após publicar uma nota de esclarecimento, Matteus, vice-campeão do BBB24, se viu no centro de uma polêmica sobre fraude em cotas. Em comunicado, o ex-participante alegou que terceiros fizeram sua matrícula na faculdade em 2014, onde se autodeclarou preto. Porém, internautas desenterraram tweets antigos que parecem contradizer sua versão dos fatos.



Matteus se pronunciou pelo Instagram nesta sexta-feira (14), abordando a controvérsia. Segundo uma nota do Instituto Federal Farroupilha, ele teria ingressado na instituição por meio da Lei de Cotas, se autodeclarando preto. Na época, a comprovação de etnia dependia apenas de uma declaração pessoal do aluno, sem a necessidade de documentos adicionais.



Apesar das explicações de Matteus, afirmando que ele não realizou a própria inscrição na univerdidade, sua credibilidade foi questionada quando tweets de 2014 ressurgiram, mostrando ele comemorando a matrícula na faculdade: “Matrícula da Facul, feita! #AgoraÉAHora. Bixo 2014! Engenharia Agrícola IFF - CA!”. As postagens sugerem que ele realizou a candidatura, contradizendo sua alegação de que terceiros foram os responsáveis.



A situação se complicou ainda mais com a intervenção do ativista Antonio Isuperio, que denunciou Matteus ao Ministério Público, conforme informações do colunista Gabriel Perline. Ele acusa o gaúcho de falsidade ideológica e pede sua prisão, além de solicitar uma investigação sobre a instituição de ensino. O pedido é baseado no Decreto-Lei nº 2.848 e, caso o MP aceite, prevê reclusão de um a cinco anos e multa.