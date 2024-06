Após ter filho ameaçado por viúva de Gal Costa, namorada de herdeiro da cantora pede proteção - Foto: Reprodução

Após ter filho ameaçado por viúva de Gal Costa, namorada de herdeiro da cantora pede proteçãoFoto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 16:32

A namorada de Gabriel Costa, filho da falecida cantora Gal Costa, estaria vivendo um pesadelo. Daniela Tonani pediu proteção após seu filho de 6 anos, ser ameaçado por Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa. A coluna Daniel Nascimento traz com exclusividade mais detalhes do imbróglio.

De acordo com um inquérito policial revelado pelo jornalista Valmir Moratelli, da Veja, ao qual a coluna Daniel Nascimento teve acesso, Wilma não teria aceitado o relacionamento de Gabriel e Daniela, enviando mensagens ameaçadoras. O alvo das ameaças seria a criança de apenas 6 anos.

As ameaças começaram em fevereiro e foram registradas por Daniela, que apresentou prints das mensagens enviadas por Wilma via celular. Em uma conversa, a senhora incluiu a foto do menino e a frase “Você não perde por esperar”. Já em outra dizia: “jogou mal, muito mal”. Nas conversas, ela também menciona o endereço da escola e da residência de Eduardo.

A gravidade das ameaças fez com que Daniela e Gabriel registrassem uma ocorrência policial. Conforme apurado por este colunista que vós escreve, a promotoria, baseando-se na Lei Henry Borel, que visa proteger a integridade física e psicológica de crianças e adolescentes, foi favorável ao pedido de medida de proteção para o pequeno. No entanto, para que a solicitação seja aceita, ainda será analisada pelo juiz.

Para quem não sabe, a lei foi criada após a morte do menino de 4 anos, chamado Henry Borel em 2021 no Rio de Janeiro. Vale destacar também que a morte de Gal Costa aconteceu em novembro de 2022, mas a disputa pela sua herança e questionamentos sobre o falecimento por parte de Wilma e Gabriel seguem até agora.