Isabelle Nogueira compartilha ensaio com tema indígenaReprodução

Publicado 14/06/2024 20:58 | Atualizado 14/06/2024 20:58

Isabelle, terceira colocada do BBB 24, que sempre evitou polêmicas, surgiu nas redes sociais em meio a uma. A ex-sister, que namora Matteus desde que saíram da casa mais vigiada do Brasil, conversou com seus seguidores e deixou uma mensagem, sem mencionar diretamente as acusações de fraude contra seu namorado.



Desde o término do reality show, Isabelle e Matteus Alegrete formam um dos casais mais queridos pelo público. A relação parece sólida, mesmo após as recentes revelações sobre o passado universitário de Matteus, que enfrenta acusações de fraude de cotas. Apesar disso, Isabelle continua evitando entrar em polêmicas, característica que muitos acreditam ter prejudicado seu desempenho no BBB.



Enquanto o nome de Matteus tem sido alvo de muitas críticas nas redes sociais, Isabelle, por sua vez, optou por não comentar a situação, mantendo seu foco em interações positivas com seus seguidores. "Quem conhece Parintins se apaixona sempre que vem aqui. Quem ainda não conhece e vai vir esse ano vai se apaixonar", disse ela em seus stories, destacando a beleza do local onde está hospedada.



Feliz e aparentemente focada em novos projetos, Isabelle compartilhou sua admiração por Parintins, enaltecendo a beleza da cidade. A ex-BBB mostrou estar tranquila e focada em aproveitar o momento, mesmo com a pressão dos internautas para que se pronuncie sobre a situação de seu namorado.