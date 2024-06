Leticia Birkheuer - Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 19:39 | Atualizado 14/06/2024 19:39

Leticia Birkheuer usou suas redes sociais para expressar sua insatisfação com a atual situação da profissão de atriz. Em um vídeo, a famosa desabafou sobre a crescente presença de influenciadores nas produções de televisão e cinema, criticando o fato de que muitos são escolhidos apenas pela quantidade de seguidores que possuem. Segundo ela, esse fenômeno tem impactado negativamente na qualidade de filmes, séries e etc.



Na gravação, Leticia iniciou seu desabafo com uma reflexão incisiva: "Eu estava olhando uma reportagem aqui, falando que cada vez mais o cinema e a televisão estão buscando atores que têm um número maior de seguidores, ou seja, têm um grande número de seguidores nas redes sociais", iniciou.

A atriz questiona a lógica por trás dessa escolha. "Fico me perguntando, não deveria ser o talento que conta nessa hora para o produtor fazer o casting? Por exemplo, o teatro não tem isso, sabe por quê? O teatro é de verdade, o teatro é ali, é ao vivo, ou você é bom ator ou você não consegue fazer, certo?", ponderou.

Ainda no vídeo, a atriz acrescentou: "Por isso que eu vejo cada vez mais bons atores fazendo teatro. Já na televisão e no cinema a gente tem visto pessoas trabalhando que não têm muito talento, né? Será que é por causa disso? Será que elas estão ali porque têm um grande número de seguidores e o talento fica de lado? Ficar a desejar? Será que é isso?"

Nas redes sociais, porém, o desabafo dividiu opiniões. "Por isso parei de assistir novelas, tudo forçado", concordou um internauta. "A beleza física vem sendo vangloriada para papéis principais há décadas ao invés do talento", ponderou outra. "Ela não está errada, mas ela também teve a chance dela em novelas e ela não era atriz", destacou uma terceira. Vale lembrar que Leticia Birkheuer iniciou sua carreira como modelo.