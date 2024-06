Blogueirinha anuncia Boca Rosa como convidada: 'Inimiga em comum' - Foto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 19:20

Bianca Andrade foi anunciada como a primeira convidada da nova temporada de “De Frente com a Blogueirinha” e a revelação veio acompanhada de uma afronta! Isso porque a Blogueirinha revelou que a escolha se deve porque as famosas têm uma inimiga em comum: Mari Maria.



“A Mari deve estar morrendo de medo, tenho certeza que não deve estar passando nem Wi-Fi nela, com medo do que a gente vai falar...”, revelou a Blogueirinha em seus stories do Instagram, em meio a risos.



A “afronta” da influencer não passou despercebida pela Mari Maria, que também respondeu nas redes sociais. “Blogueirinha sempre estrategista (risos). Lembre-se, a [xícara de chá] sempre será uma boa saída!”, brincou ela em um comentário.



Os internautas também reagiram à “troca de farpas”, que aparentemente não passou de uma brincadeira. “Que ódio de vocês que eu nunca sei se é sério a treta (risos)”, comentou uma seguidora. “Nossa querida Blo melhor do mundo é um personagem (risos)”, revelou outra. “Mari, a blogs tem que jogar o pó solto na Bianca, não o chá”, ironizou uma terceira.