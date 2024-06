Bia Miranda fala sobre briga entre Jenny Miranda e Gretchen - Reprodução/Instagram

Bia Miranda fala sobre briga entre Jenny Miranda e GretchenReprodução/Instagram

Publicado 14/06/2024 16:36

Bia Miranda botou o rebolado para jogo nas redes sociais e deu um chega para lá nos haters de plantão! Apenas uma semana após o parto do Kaleb, a ex-Fazenda publicou mais um vídeo dançando de top e aproveitou para mostrar que a sua 'malemolência' segue em dia. No entanto, acabou enfrentando críticas de outras mães.



“Enquanto o Kaleb dorme, eu faço as danças que quando estava grávida não dava para fazer”, contou a influenciadora ao compartilhar um vídeo em que sacode os quadris. Após o registro repercutir nas redes sociais, a famosa recebeu diversas críticas.



“Ta bom Bia, já entendemos que seu corpo voltou ao normal”, respondeu uma internauta, sugerindo com um emoji que a influencer é biscoiteira. “Ridícula! Quer mostrar como ela está ‘bem’ no pós parto dela. Muitas mãezinhas ficam arrasadas com isso”, criticou outra. “Mulheres: respeitem o puerpério. Isso não é brincadeira!”, alertou uma terceira.



Ainda assim, algumas pessoas defenderam a filha de Jenny Miranda. “Eu acho ela insuportável mas eu tb iria querer mostrar minha barriga linda com 7 dias pós parto. Quem tem gatilho que passe reto”, ponderou uma seguidora. “Vocês foram dar corda.. aí ó”, afirmou mais uma.



Apesar dos comentários maldosos, a famosa não quis se esconder dos internautas. Na verdade, ela fez questão de rebater à altura. “Ta bom ta bom, não posso mais dançar de top que quero me amostrar, vão se tratar mulheres, cadê a autoestima? Meu Deus, coisa chata”, rebateu Bia Miranda.