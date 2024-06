Ex-BBB Bia reencontra o 'Louro Mané', seu ex-professor de teatro - Foto: Reprodução

Ex-BBB Bia reencontra o 'Louro Mané', seu ex-professor de teatroFoto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 12:40

Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás no BBB 24, teve um reencontro emocionante nos Estúdios Globo em São Paulo. A ex-BBB se encontrou com Fábio Caniatto, intérprete de Louro Mané, o mascote do programa Mais Você. O que muitos não sabiam é que o profissional foi professor de teatro da influencer anos antes dela entrar no reality show da Globo.



Fábio Caniatto compartilhou a alegria do momento em seu Instagram, publicando uma foto do encontro. "Beatriz Reis foi minha aluna de interpretação para teatro e arrasou no BBB", elogiou ele, demonstrando orgulho da trajetória da ex-aluna. O reencontro aconteceu na última quinta-feira (13), e a postagem rapidamente gerou muitos comentários de fãs.



Beatriz, que esteve nos Estúdios Globo no fim de abril, não teve a oportunidade de ver seu ex-professor na ocasião, mas fez questão de registrar uma foto com o boneco do Louro Mané. Os fãs da ex-sister ficaram encantados com o reencontro.

“Pra entrar no BBB . Tem que ter padrinhos”, ironizou um seguidor. “Essa menina nasceu para brilhar, sucesso”, elogiou outra. “Imagino que deve ter sido emocionante pra ela te reencontrar”, ponderou uma terceira. “É o Brasil do Brasil! Amo”, ressaltou mais uma.