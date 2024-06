Sílvio Santos comenta saída de Eliana do SBT: 'Patrícia vai dar uma festa' - Foto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 12:05

Um vídeo de 2022, onde Silvio Santos fala sobre a possibilidade de Eliana deixar o SBT, viralizou nas redes sociais após a recente despedida da apresentadora. Na gravação, o carismático apresentador, sempre sincero, respondeu com bom humor quando questionado por um repórter sobre os rumores da saída da famosa, que só se concretizou em 2024.



“Quem vai sair do SBT?”, perguntou Silvio, com seu jeito característico. Ao ouvir o nome de Eliana, ele respondeu sem rodeios: "Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa lá na casa dela. Já chamou até 100 convidados". A declaração, apesar de ter sido feita anos atrás, ganhou nova vida com a recente notícia.



O vídeo ressurgiu em meio a especulações sobre uma suposta rivalidade entre Eliana e Patrícia Abravanel, que nunca foi confirmada publicamente por nenhuma das duas. A fala de Silvio alimentou ainda mais os boatos.



Nas redes sociais, o vídeo repercutiu. “A sinceridade de uma criança de 9 anos”, brincou um seguidor. Outro comentou: “Silvio entregando a fofoca inteira (risos), amo ele”. Algumas opiniões foram mais críticas: “Ou seja, a culpa é da Patrícia, e de mais ninguém!”, afirmou um usuário, enquanto outro disparou: “Patrícia mimadinha tem raiva porque a Eliana é muito maior que ela”.