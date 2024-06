Cezar Black em 'A Fazenda 15' - Reprodução / Record TV

Cezar Black em 'A Fazenda 15'Reprodução / Record TV

Publicado 14/06/2024 08:44 | Atualizado 14/06/2024 08:46

O ex-BBB Cezar Black está no centro de uma polêmica depois que um vídeo em que sua cachorrinha cai na piscina foi divulgado. Nas imagens, a pet parece desesperada enquanto Cezar demora 15 segundos para resgatá-la. O ex-participante do reality afirmou que a cadelinha sabe nadar, mas muitos internautas não ficaram convencidos e expressaram severas críticas.



“Qual é a graça? Custa pegar e poupar o sofrimento?”, questionou uma seguidora. “Ele tem um pug e não sabe que essa raça por nascença já tem problemas respiratórios, pensa que assim tá ensinando o cachorro quando na verdade ta correndo risco do bichinho se afogar de vez”, apontou outro.



Em meio às críticas, a namorada do famoso e ex-Fazenda, Kally Fonseca, resolveu se manifestar. “Parem de falar o que vocês não sabem! A poucos segundos antes da Rocca cair, ele fez um vídeo falando do cuidado que se deve ter com cachorrinho e que inclusive estava com medo dela cair na piscina e ele já estava com celular na mão filmando quando ela caiu”, iniciou.



“A Rocca estava nadando e ele mostrou para as pessoas verem que todo cuidado é pouco e rapidamente ele a retirou da piscina e foi cuidar. Quem conhece o Black sabe do amor que ele tem com cachorro, principalmente com o nosso. Vocês amam atacar aqui na internet, pegar as coisas fora de contexto”, disparou ela.