Mãe de Neymar emociona fãs com carta aberta para a neta MavieFoto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 19:39

Nadine Gonçalves surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma homenagem tocante para sua neta Mavie, que completou oito meses. "Que Deus te abençoe e conduza os seus caminhos, que te livre de todo e qualquer mal, que mesmo distante você possa sentir o meu amor por você. Que a cada encontro, eu tire um sorriso seu. Te amo minha bebê linda", escreveu Nadine, emocionando os fãs.



Para quem não sabe, a publicação veio um mês após Nadine ter postado uma foto com seu neto, Davi Lucca, que gerou polêmica. A imagem, que inicialmente parecia um gesto carinhoso, acabou gerando controvérsia, pois diversos seguidores questionaram a ausência de menções a Mavie. Pressionada pelos comentários, a mãe de Neymar arquivou a foto, deixando no ar especulações sobre um possível distanciamento.



Os pedidos para que Nadine republicasse a foto de Davi Lucca foram muitos, mas a situação se complicou quando internautas notaram que a mãe de Neymar não seguia Bruna Biancardi, mãe de Mavie, no Instagram. Em contraste, Bruna segue Nadine, aumentando os rumores sobre um atrito. Este detalhe foi o suficiente para que os fãs acreditassem em um conflito mais profundo entre as duas.



O suposto desentendimento entre Nadine e Bruna não é recente. Desde abril do ano passado, quando Nadine não compareceu ao aniversário de Bruna e não a parabenizou publicamente pela gravidez, as tensões só aumentaram. Embora Bruna tenha começado a seguir Nadine recentemente, a falta de reciprocidade mantém viva a especulação sobre uma relação conturbada. O primeiro registro de Nadine com Mavie ao lado de Neymar apenas reforçou a polêmica.