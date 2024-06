Virgínia Fonseca se pronuncia sobre veto à Hariany em programa do SBT - Foto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 15:40 | Atualizado 13/06/2024 18:35

A suposta rivalidade entre Virginia Fonseca e Hariany Almeida ganhou novos contornos nesta quinta-feira (13). Há rumores de que as duas influenciadoras não se dão bem, apesar dos esforços para manter as aparências nas redes sociais. A situação teria piorado a apresentadora vetar a entrada do cunhado, Matheus Vargas, e sua namorada no "Sabadou". No entanto, a famosa negou tal situação.Após rumores de que Virginia teria vetado a participação de seu cunhado e Hariany Almeida em seu programa, a equipe da apresentadora entrou em contato com este colunista e desmentiu a notícia. “As publicações veiculadas na imprensa sobre veto de Virgínia ao seu cunhado não são verdadeiras. A apresentadora não tomou conhecimento do pedido feito à produção”, afirmaram em nota enviado a coluna.A equipe de Virginia esclareceu que a decisão foi tratada internamente pela produção do programa e que a apresentadora não tem envolvimento direto na escolha das atrações. "A produção respondeu que iriam verificar internamente. Virgínia acaba tendo conhecimento das atrações no dia da gravação e confia na equipe capitaneada por seu diretor, João Mesquita", explicaram.