Fabiana Justus recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (13), após quase dois dias internada. A filha do Roberto Justus celebrou o momento nas redes sociais, expressando a felicidade de voltar para casa. Ela também recebeu o carinho dos fãs em suas publicações.

"De alta", escreveu ela em uma foto saindo do hospital, onde aparecia com as mãos para cima e usando máscara de proteção. A empresária, que passou por um transplante de medula óssea nos últimos meses, não estava acompanhada das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, durante saída da internação.

Em seus stories, ela também postou uma selfie ao lado do marido, o empresário Bruna D'Ancona, que esteve ao seu lado durante esse período. "Muito feliz de estar indo para casa", afirmou ela aos seus seguidores.



A influenciadora explicou que foi hospitalizada para fazer exames após sentir alguns sintomas. "Os médicos disseram que era algo tratável e comum em pacientes transplantados antes dos 100 dias de transplante", revelou, tranquilizando seus fãs. Ela agradeceu o apoio recebido durante sua breve internação e reforçou que estava bem.



No início deste ano, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, mas conseguiu detectar o câncer em estágio inicial. Após iniciar o tratamento com quimioterapia, ela passou por um transplante de medula em março, que foi bem-sucedido. A alta hospitalar nesta semana marcou mais uma etapa superada na jornada de recuperação da influenciadora.