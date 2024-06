Grupo Molejo - Foto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 12:11 | Atualizado 13/06/2024 13:49

Um mês e meio após a morte de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, uma nova polêmica surgiu envolvendo a marca da banda. A disputa pelo nome do grupo entre os integrantes e a família do falecido cantor foi revelada após o registro da marca ser feito durante a doença de Anderson. Essa situação gerou bastante alvoroço entre os fãs e nos bastidores da música.



Diante das especulações, a família decidiu se pronunciar oficialmente pela primeira vez para esclarecer a situação. No perfil oficial da banda no Instagram, familiares emitiram um comunicado que desmente os rumores de disputa e reestabelece a relação dos herdeiros de Anderson Leonardo com o grupo. A mensagem trouxe alívio para os fãs, ansiosos por um posicionamento oficial.



“Em face das informações recentemente divulgadas acerca de uma possível proibição dos herdeiros do cantor Anderson, proibindo os demais artistas de utilizarem o nome MOLEJO, vem, os herdeiros a público esclarecer que não há nenhum tipo de briga ou impedimento do grupo continuar utilizando o nome MOLEJO,” revelaram no comunicado, pondo fim aos boatos.



Ainda foi anunciado um novo projeto da banda em parceria com os herdeiros de Anderson Leonardo: “Todos os envolvidos, tanto artistas quanto herdeiros, estão em comum acordo, inclusive, recentemente, no dia 07/06/2024, foi feita a assinatura do contrato para um grande projeto denominado ‘Paparico do Molejo’ em conjunto com o Grupo, sendo esse projeto divulgado nas próprias redes sociais do grupo e artistas”, encerraram.