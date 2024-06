Patrícia Poeta fica perplexa com fã que planeja se casar com Neymar - Foto: Reprodução

Publicado 13/06/2024 12:46 | Atualizado 13/06/2024 12:54

No programa "Encontro" desta quinta-feira (13), Patrícia Poeta foi pega de surpresa por uma participante que tinha planos ousados. Neucy, uma mulher da plateia, foi convidada a participar de um "banho do amor", uma simpatia de Santo Antônio, e revelou um objetivo ambicioso. "Vou casar com o Neymar", declarou Neucy, deixando a apresentadora e o público surpresos.



A atração do dia, em homenagem ao santo casamenteiro, apresentava simpatias populares, incluindo um banho especial com mel, cravo, semente de coentro, folhas de louro e pétalas de rosas vermelhas. Patrícia Poeta, animada, pediu para alguém da plateia testar a mistura, e Neucy prontamente se voluntariou. Ao preparar a receita, Patrícia não imaginava a revelação que estava por vir.



Enquanto a apresentadora misturava os ingredientes, Neucy fez sua declaração surpreendente. "Vou falar pra ele: 'Você vai casar comigo'", revelou, segura de si. A apresentadora, rindo e ainda surpresa, jogou uma colher da mistura na cabeça da convidada, brincando: "Olha, Neymar, você vai casar com a Neucy. Ela já está aqui no lookinho, toda produzida".



A famosa separou uma vasilha com a mistura de ervas para Neucy levar para casa. "Não te prometo o Neymar, mas te prometo que algum candidato vai aparecer aí. E aí, pintando esse novo amor, manda foto pra gente, porque eu quero o crédito, tá?", brincou. Neucy então perguntou se poderia andar no cruzeiro do jogador caso se casassem. "Pode! Ô, meu Deus! É a garota propaganda do Neymar!", finalizou Patrícia.