Andreia e Nahim - Reprodução

Publicado 13/06/2024 10:47 | Atualizado 13/06/2024 10:49

O cantor Nahim, aos 71 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13) devido a um acidente doméstico. A revelação surpreendeu a todos, incluindo sua ex-mulher, Andreia Andrade. Há rumores nas redes sociais de que os dois passaram o Dia dos Namorados juntos e ensaiavam uma reconciliação, algo que já não será possível.



Em seus stories do Instagram, Andreia apareceu visivelmente abalada para confirmar a perda do ex-marido. "É com muito pesar que venho informar que realmente eu confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E, realmente, eu não estou em condições de atender ligações, mensagens", revelou a empresária, evidenciando o impacto da notícia.



Ela ainda acrescentou que, no momento, não consegue conversar com ninguém. "Estou na delegacia, mais tarde vou passar aqui as notas com o velório, vou passar todas as informações. Mas não estou em condições de atender a todas as ligações no momento", finalizou.



Para quem não sabe, Nahim foi um ícone dos anos 80, deixando um legado de sucessos e uma carreira marcada por participações memoráveis em programas de televisão e realities shows. A investigação sobre as circunstâncias de sua morte continuam, enquanto fãs e amigos lamentam a perda do artista.