Bruna Marquezine elogia João Guilherme em meio a rumores de romanceFoto: Reprodução

Publicado 12/06/2024 20:33

Em meio a boatos de romance, Bruna Marquezine, de 28 anos, elogiou João Guilherme, de 22, nesta quarta-feira (12). O ator publicou uma série de fotos de um ensaio nas redes sociais, onde aparece em cliques em preto e branco, fazendo pose e segurando uma bolsa com flores e jornais. A publicação atraiu a atenção dos seguidores, incluindo a atriz.

Nos comentários das fotos, Bruna Marquezine não teve medo de elogiar o suposto affair. "Lindo", escreveu, alimentando ainda mais as especulações sobre um possível relacionamento entre os famosos. Além dela, Maisa Silva também comentou, deixando um emoji de coração. A mãe de João, Naira Ávila, elogiou o filho dizendo: "Diferenciado. Muito diferenciado".

Os rumores de um romance entre a artista e o ator começaram no ano passado, quando os dois passaram o Réveillon juntos, evento que teria gerado uma briga entre João e Enzo Celulari. Entre março e abril deste ano, o casal foi visto em diversos eventos juntos, e em abril, João chegou a afirmar publicamente que está apaixonado, aumentando as suspeitas dos fãs.

Um vídeo divulgado no final do mês passado mostra Bruna e João trocando carícias durante a festa de aniversário de Maisa Silva, que comemorou seus 22 anos em São Paulo. A presença dos dois juntos em eventos públicos e as declarações de carinho nas redes sociais continuam a alimentar os boatos de que há mais do que amizade entre os atores.