Zé Felipe - Reprodução/YouTube

Publicado 12/06/2024 16:12 | Atualizado 12/06/2024 16:40

A coluna Daniel Nascimento noticiou com exclusividade o imbróglio judicial enfrentado por Zé Felipe com seu ex-funcionário nos últimos anos e que se encerrou com um acordo de R$ 100 mil, parcelados em dez parcelas de R$ 10 mil pagas pelo filho de Leonardo, o valor é cinco vezes menor do que a pulseira da Bvlgari que o cantor deu de presente para sua esposa Virginia, avaliada em R$ 500 mil.



O produtor Felipe Maciel alegou no processo através de seus advogados, que fora acometido e um AVC hemorrágico decorrente do estresse, assedio moral cometido por Zé Felipe, e também por trabalhar 16 horas por dia, sem intervalo, folga, ou descanso semanal, e que em dia de evento trabalhava até 21 horas.



Porém, a defesa do cantor rebateu as acusações, desmentindo as alegações do produtor e afirmando ainda que Maciel buscava enriquecimento com o processo que foi arquivamento no último dia 23 de abril.



Em relação aos pedidos de indenização, até mesmo por danos morais e assédio moral que teria acarretado doença do ex-funcionário, os advogados do artista afirmaram que o ambiente de trabalho era harmonioso e que o que foi pedido pelo ex-empregado demostrava verdadeira pretensão de enriquecimento sem, causa, e que provavelmente o valor solicitado, talvez só fosse conquistado se ele fosse agraciado com um premio da loteria.



Sabi-se que Maciel, atualmente encontra-se sobre a tutela de sua mãe, pois ficou com graves sequelas, que o deixou total e permanentemente incapacitado para exercer atividades laborativas e habituais, pediu na Justiça uma indenização de R$ 1.201.994,63 inicialmente, logo após a juíza avaliou o valor da causa em mais de R$ 4 milhões, porém o acordo feito não chegou nem a 3% desse valor.



A coluna teve acesso ao real estado de saúde do ex-funcionário de Zé Felipe, o produtor encontra-se realmente sobre os cuidados da mãe, devido os graves danos causados pelo Acidente vasculhar cerebral.