12/06/2024

MC Melody, de 17 anos, conhecida por seus hits e polêmicas, surpreendeu os fãs ao assumir publicamente seu primeiro namorado. A cantora, que foi vista aos beijos anteriormente com outras pessoas, jamais assumiu um relacionamento para o público, até hoje.

“Feliz dia dos namorados, meu amor”, escreveu a jovem em seu perfil no Instagram, acompanhada de um vídeo romântico ao lado do amado.



Guilherme Stábile, o novo amor da cantora, mantém um perfil discreto nas redes sociais. O estudante de Odontologia na Universidade Estadual Paulista não atualiza seu feed no Instagram desde 2022, optando por uma vida mais reservada online.



Apesar da discrição do casal, alguns fãs de Melody já desconfiavam do romance, mas a maioria foi pega de surpresa. “Não sabia que ela estava namorando”, comentou um internauta. “Além de cantora é uma bela atriz também”, ironizou outra. “Eu te amoo, minha princesa”, comentou o par da famosa. “Quem ganha na mega-sena é azarado perto desse cara aí Melody é linda”, elogiou mais um.

Os rumores foram confirmados oficialmente nesta tarde, quando a artista decidiu expor seu relacionamento, celebrando a data especial. Após a funkeira divulgar o rosto do namorado, ele já alcançou mais de 12 mil seguidores nas redes sociais.