Publicado 12/06/2024 10:29

Na noite desta terça-feira (11), diversos ex-participantes do BBB 24 marcaram presença no aniversário de Yasmin Brunet, realizado em um hotel de luxo em São Paulo. Entre os convidados, Lucas Henrique, o famoso Buda, encontrou a oportunidade perfeita para flertar com Deniziane, sua antiga colega de confinamento, durante o evento.



Ao entrar no 'Baile da Sereia', Lucas começou a gravar um vídeo ao lado da ex-affair de Matteus. O momento descontraído "esquentou" quando Marcus Vinícius, outro ex-BBB, apareceu e brincou que seriam vistos como um casal se fossem fotografados: "Buda e Deniziane chegam juntos ao evento", disse ele, em tom de brincadeira. “Meu Deus, não!”, exclamou a influencer, rindo da situação.



O capoeirista, no entanto, levou a brincadeira adiante e mostrou suposto interesse na fisioterapeuta. “Aí, Deniziane, tá solteira?”, perguntou, rindo. “Eu tô”, ela revelou. “Eu também”, afirmou Buda, sem hesitar, arrancando risadas dos amigos presentes. O flerte logo repercutiu nas redes sociais, divertindo os internautas na web.



“Eu só queria a autoestima dele! Podem criticar, mas ele não chora pra ninguém”, apontou uma seguidora. “Atacante brabo”, escreveu outro. “Vai que é tua Any, não perde essa oportunidade”, brincou uma terceira. “Ele conquista no humor”, afirmou mais uma.



Deniziane está solteira desde o fim de seu romance com Matteus Amaral durante o confinamento no BBB. Recentemente, ela foi vista ao lado de um homem misterioso em seu aniversário, revelando que já teve um romance com ele no passado.

Já Buda está solteiro desde que saiu do reality, após descobrir o término de seu casamento com Camila Moura devido a um flerte com Giovanna Pitel. Ele também teve um breve relacionamento com Nina Capelly, prima de MC Binn, que acabou em tragédia após a perda do bebê que ela esperava e afirmava ser do ex-BBB.