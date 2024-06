Giovanna e MC Binn - Foto: Reprodução

Publicado 12/06/2024

Um internauta recentemente brincou com o tic de sobrancelha do MC Binn, insinuando que ele o usaria ao ver Giovanna no aniversário de Yasmin Brunet. Ao tomar conhecimento do tweet, o famoso não hesitou em responder, deixando claro que fazer piadas do tipo não é aceitável. "Brincar com meu tic da sobrancelha não é piada pra suas neurose, valeu? Despousa e me respeita!", disse o rapper, visivelmente irritado.

Continuando sua resposta, MC Binn descartou qualquer receio em relação à ex-BBB Giovanna, explicando que o reality show já é coisa do passado para ele. "Segundo medo de Giovanna? (risos) Essa hora? Para de forçar, eu não sinto nada por ela a não ser respeito, assim como outros que participaram do BBB, valeu. Mas o programa acabou faz tempinho já", ponderou.

Binn fez questão de enfatizar que está feliz em seu relacionamento atual e que respeita profundamente sua namorada. Ele também reforçou que seu tic é resultado de ansiedade e não deve ser motivo de piada. "Eu namoro, tô feliz e gostando pra caralh* da minha mina. Aliás, pega o corte do podcast aí também que eu mando um beijo pra minha mina e pros meus sogros que são fo** pa krai", declarou.

Para finalizar, MC Binn pediu respeito. "Fora isso! Despousa que nosso foco é as notas, e sai dessa ilusão, fia, de medo de trombar não sei quem, que tem sentimento (risos). Acorda pra vida, valeu. E respeita, tic de ansiedade não é brincadeira", concluiu, encerrando a polêmica.