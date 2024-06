Flay revela que filho precisará de terapia após término do seu noivado - Foto: Reprodução

Flay revela que filho precisará de terapia após término do seu noivadoFoto: Reprodução

Publicado 11/06/2024 17:00

A ex-BBB Flay, de 29 anos, revelou que seu filho Bernardo, de 6 anos, precisará fazer terapia para lidar com o término do seu noivado com Pedro Maia Leonel, de 23 anos. Nas redes sociais, a famosa explicou que foi chamada pela escola do menino, que informou sobre as dificuldades emocionais que o pequeno enfrenta após a separação da mãe com o padrasto.



Em seus stories do Instagram, a vencedora do reality show The Masked Singer Brasil 3 detalhou o caso. "O Bê vai precisar fazer psicólogo por causa da [minha] separação com o Pedro. A escola falou que é a separação da figura paterna dele. Ele está com umas inseguranças que são consequência disso, separação do pai. É mole?", iniciou.



A ex-participante do BBB 20 seguiu destacando a dificuldade que Bernardo tem em lidar com a situação. "Ele não tem maturidade para lidar com isso. Se pra gente que é adulto é difícil, imagina ele", ponderou. Apesar do fim do noivado com a cantora, Pedro continua presente na vida do enteado. Em dezembro do ano passado, ele esteve na formatura de Bernardo. Na ocasião, Flay expressou sua gratidão.



"Eu senti muito medo dele perder isso pela segunda vez, mas, graças a Deus, entre vocês nada mudou. Obrigada por ter participado da formação do caráter dele junto comigo com tanta dedicação desde que ele tem 2 anos de vida. Esta semana, ele vai completar 6 e eu só consigo agradecer a Deus por ter te enviado para as nossas vidas. A cadeira do pai dele não ficou vazia num dia tão importante e eu só sabia chorar de emoção e de gratidão", declarou ela.



O noivado de Flay e Pedro terminou no ano passado, após quase três anos de relacionamento. Eles se conheceram em outubro de 2020, durante a participação de Flay no Big Brother Brasil, e assumiram o relacionamento em janeiro de 2021. Durante o tempo juntos, o casal se separou brevemente, reatou e, finalmente, rompeu em setembro do ano passado.